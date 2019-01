Mohanad Ali è tra i giovani attaccanti più interessanti sul panorama internazionale. Il talento classe 2000 nato e cresciuto in Iraq, dove attualmente milita nell'Al-Shorta, è tra i pupilli di Fabio Paratici, che vuole portarlo a Torino fin da gennaio dopo averlo ammirato in Coppa d'Asia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore dell'area sportiva bianconera ha pronta un'offerta da 2 milioni di euro per Ali, seguito anche da Borussia Dortmund e Galatasaray. Possibile una chiusura già nelle prossime ore.