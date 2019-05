La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa, tra presente e futuro, a partire dal prossimo mercato estivo. E Fabio Paratici, oltre ai nomi illustri sul proprio taccuino, ha messo nel mirino anche un giovane messosi in mostra con una grande stagione nell'Empoli. Secondo quanto riportato da RaiSport, infatti, i bianconeri avrebbero già messo le mani su Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2000 che ha impressionato tutti nella squadra toscana, pur retrocessa in Serie B. La Juventus avrebbe pronti 15 milioni di euro per chiudere l'affare, ormai in dirittura d'arrivo.