Ultime sul futuro di Emil Holm, pezzo pregiato dello Spezia che può cedere per fare cassa dopo la retrocessione in Serie B: su di lui c'è da tempo l'interesse della Juventus, ma anche l'Atalanta, con Gasperini che lo vorrebbe al posto di Soppy. Tuttavia, stando a Tuttosport, dopo i recenti contatti, la Juventus è pronta ad accelerare nelle prossime settimane per convincere i liguri, che fino ad ora hanno declinato ogni proposta per il gioiellino svedese. Allo Spezia, infatti, piace parecchio il diciottenne Dean Huijsen, che i bianconeri possono prestare alla squadra di Alvini (alla ricerca di un centrale dopo il grave infortunio di Wiśniewski che sarà out per 9 mesi).