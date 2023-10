La Juventus festeggia i 100 anni della proprietà Agnelli e al Pala Alpitour andrà in scena una vera e propria festa, con l'evento Together, a Black & White Show, che inizierà alle 20.30. Tanti ex bianconeri presenti e la serata sarà caratterizzata anche da una partita tra le leggende, di calcio a sette. Queste le due formazioni.



JUVE WHITE - Peruzzi, Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio e Zidane. All. Platini



JUVE BLACK - Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Ravanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids e Del Piero. All. Lippi e Pessotto