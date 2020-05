Attenzione anche a Tonali. La Juve vuole battere la concorrenza del Paris Saint Germain ed evitare una beffa simile a quella subita da Leonardo ai tempi di Marco Verratti. Ecco perché le parti parlano, sondano, vedono che sta per evolvere il mercato. Del resto, si è capito: il giocatore preferirebbe restare in Italia, anche per non rischiare di perdere il treno Europeo nel 2021. L'ultima idea? Arriva da Tuttosport: oltre ai soldi, per Cellino la Juve starebbe preparando tre contropartite tecniche. Si tratta di Nicolussi Caviglia (oggi al Perugia), Touré e Muratore.