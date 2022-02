La situazione di Zaniolo a Roma è tutt'altro che tranquilla. Il contratto recita scadenza 2024, e per il momento il general manager giallorosso Tiago Pinto ha rimandato ogni discorso a fine stagione. "Ora dobbiamo lottare fino alla fine su tre fronti" ha detto in conferenza. Poi però apre anche le porte a un possibile addio in estate:- La partita per il rinnovo del contratto, quindi, è tutta da giocare. E a oggi un'offerta da parte della società non è ancora arrivata. Le intenzioni del giocatore sono chiare e l'ha già comunicato:(circa cinque milioni circa). L'agente di Zaniolo è spesso a Roma, ma al momento in agenda non ci sono ancora incontri in programma con la dirigenza.- Nel frattempo, alla finestra ci sono diversi top club interessati al ragazzo e che stanno seguendo la situazione alla finestra.. Il radar bianconero è da sempre puntato sul classe '99 e ci sono già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore, in caso di rottura con la Roma la Juve è in pole per il giocatore.: il nome di Zaniolo era in quel famoso pizzino nel quale l'ex dirigente della Juve aveva scritto i nomi di alcuni obiettivi da portare a Torino; e oggi lo vorrebbe per il suo Tottenham., che continua il pressing e aspetta nuovi sviluppi sulla situazione. Zaniolo-Roma, per il rinnovo non è il momento. Ma un futuro in giallorosso non è per niente scontato.