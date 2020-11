La Juve studia il piano per Rodrigo de Paul. L'idea è quella di abbassare la richiesta di 30/40 milioni da parte dell'Udinese con contropartite o formule diverse. Un'ipotesi potrebbe essere quella usata per riportare Alvaro Morata a Torino, con un prestito con diritto di riscatto e la possibilità di prolungare il prestito per un'altra stagione.