La Juventus si sta muovendo in questa finestra di mercato anche per rinforzare l'Under 23. Come scrive La Gazzetta di Modena, si è aperta la possibilità concreta di uno scambio con il Carpi: il club romagnolo punta Dario Del Fabro, centrale che i bianconeri hanno ceduto in prestito secco alla Cremonese la scorsa estate. Farebbe il percorso inverso l'attaccante classe '89 Benjamin Mokulu, rinforzo designato dalla Juve per la formazione di Zironelli.