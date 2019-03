Doppia vittoria per Dylan nella giornata di ieri. Il tifoso della Juventus ha assistito all'Allianz Stadium alla vittoria dei bianconeri contro l'Empoli, firmata dal gol di Moise Kean, ma soprattutto ha ottenuto un grande traguardo nella propria vita. Dopo aver trascorso 1.728 chilometri, da Malta a Torino, ha fatto la sua proposto di matrimonio alla fidanzata Tiziana proprio allo Stadium. In ginocchio, con l'anello in mano, Dylan ha ottenuto un sì più importante di qualsiasi vittoria. E, come ulteriore lieto fine, è arrivata la rete di Kean.