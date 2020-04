Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus nei ragionamenti sul futuro di Gonzalo Higuain tra permanenza e rinnovo ha proposto anche una terza via, ovvero quella che il Pipita al momento non vuole prendere in considerazione: l’addio immediato, magari per andare a giocare negli Stati Uniti, dove c’è suo fratello Federico. Niente da fare, al momento Higuain non gradisce l'ipotesi di andarsene da Torino.