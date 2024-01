Juve, proposto Henderson: la verità sul colpo a centrocampo

Redazione CM

La Juventus continua la ricerca di un centrocampista in più da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Tanti i nomi accostati ai bianconeri in queste settimane, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Jordan Henderson, classe '90 ex Liverpool e oggi all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Dopo soli sei mesi il giocatore vorrebbe tornare in Europa e si sta guardando intorno per trovare una soluzione. E' stato proposto alla Juve così come a tanti altri club sperando di trovare la pista giusta per poter lasciare l'Arabia, ma il suo futuro difficilmente sarà a Torino.



JUVE, NO A HENDERSON - Quello di Henderson è un profilo che non scalda i dirigenti bianconeri ma soprattutto l'allenatore, che vorrebbe un centrocampista con altre caratteristiche. L'ex Liverpool ha un ruolo simile a quello di Kalvin Phillips del Manchester City, altro giocatore scartato - per ora - non tanto per i costi quanto per motivi tecnici. La Juve cerca una mezz'ala d'inserimento, un nuovo acquisto che possa garantire quei gol e quella qualità che sono mancati da Paul Pogba. Henderson però spinge per tornare in Europa, e a oggi un'opzione possibile potrebbe essere l'Ajax; anche per un discorso d'immagine: da simbolo dei diritti Lgbtq, il suo trasferimento in Arabia Saudita è stato molto criticato; ora vorrebbe riappacificarsi con la comunità scegliendo i Lancieri, uno dei club più seguiti da chi lotta per questi diritti.



JUVE-SAMARDZIC - La Juve quindi sonda altri profili. L'ideale, per caratteristiche e prospettiva, sarebbe Lazar Samardzic. Un nome che non è ancora tramontato negli uffici bianconeri, ma che difficilmente sarà raggiungibile nel mercato di gennaio. In questa sessione l'idea è quella di prendere un centrocampista in prestito per poi fare l'investimento importante in estate, su Samardzic c'è anche la concorrenza del Napoli che sta trattando con l'Udinese (anche se ancora non si sono registrati passi in avanti). Il giocatore ha sempre dato priorità alla Juve, si sente spesso con Vlahovic e Yildiz. Ma al momento non è un obiettivo facile.