La Juventus si gioca il futuro in un mese. Perché la programmazione della prossima stagione passerà dalla qualificazione in Champions League, senza la quale rischierebbero tutti. Dalla dirigenza fino ai giocatori, passando per Pirlo. In difesa ci potrebbe essere un piccolo restyling, con De Ligt e Bonucci gli unici sicuri di un posto nella Juve del futuro. Stando a quanto riporta il Daily Express, l’agente di Umtiti, difensore del Barcellona, avrebbe proposto il proprio assistito a diversi club europei, tra cui Juve, Manchester United, City, Lione e Lille.