. Inglese purosangue, classe 2000, centrocampista offensivo con una dose notevole di talento., tanto che Pep Guardiola gli ha già regalato 64 minuti in Premier League, un gettone di presenza in Champions e due gare intere in Coppa di Lega. Niente male in una super rosa come quella del Man City, pur non essendo molto spazio a disposizione., non a caso il Manchester City sta premendo per rivedere la questione. E il suo nome è spuntato anche per l'Italia: solo poche settimane fa,con l'opportunità di un affare simile a quello che portò Paul Pogba in bianconero dopo un lunghissimo lavoro top secret con il centrocampista francese, la sua famiglia e il suo agente.. Provare a prenotarlo in largo anticipo significherebbe, chiaro;Presa di posizione chiara, tanto che la Juventus ad oggi cataloga le voci su Foden come rumors e nient'altro. La scadenza è ancora lontana e non c'è voglia di partecipare ad aste che andrebbero a irritare Txiki Begiristain e tutto il Manchester City, la Juve frena. E adesso, risultato ottenuto dal suo entourage con il ragazzo che sta valutando se firmare in tempi brevi., la sensazione delle ultimissime ore è che possa presto accordarsi col City fino al 2024. E la Juve non farà dispetti al Man City, ma di Foden sentiremo certamente parlare.