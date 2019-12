Tra i tanti giocatori in scadenza di contratto c'è anche Willian. Discorsi avviati con tanti club, anche con la Juve in particolare modo. Ma la risposta dei bianconeri in questo momento è ancora tiepida. Per quanto a parametro zero il brasiliano del Chelsea possa sembrare un affare, a non convincere appieno in Continassa sono l'età del giocatore, 31 anni che diventeranno 32 in estate. E il suo status da extracomunitario. Un colpo quindi da ponderare con estrema attenzione.