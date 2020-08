C'è un nome che circola ormai con una certa insistenza negli ambienti del calciomercato italiano e che farebbe al caso di diverse formazioni alla ricerca di, terzino mancino ma anche centrale difensivo impiegabile in una linea a 3, giocatore di grande fisico e dinamismo esploso nella passata stagione con la maglia della Dinamo Kiev e- L'ex bomber, attuale direttore dell'area tecnica del Milan, e più recentemente. Le statistiche confermano appieno le ottime referenze su Mykolenko, autore di, formazione che gli ha consentito anche di acquisire le prime esperienze in campo internazionale in Europa League e gli ha aperto le porte della nazionale, con cui vanta 8 apparizioni in prima squadra e che con cui coltiva la prospettiva di partecipare da protagonista all'Europeo rimandato all'estate 2021.- Ecco perché potrebbe essere un'occasione anticipare da subito le mosse della concorrenza e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti a livello di esterni mancini., che ha preso nota con interesse del suo nome senza però decidere, per ora di affondare il colpo.(il contratto scade nel giugno 2023), e loinvita qualsiasi club a ponderare bene le proprie mosse per andare ad occupare gli slot a disposizione. Con De Sciglio in uscita e il rientro di Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari ancora incerto, c'è anche il nome di Vitaliy Mykolenko nella lista della spesa della Juve.