. La Juventus ha deciso di non stravolgere la quotidianità di Nicolò Fagioli, in attesa dell'ufficialità della squalifica per calcioscommesse, dopo aver patteggiato con la Procura Federale a 12 mesi (). Il centrocampista cresciuto in casa si è presentato alla Continassa e ha regolarmente partecipato alla seduta con il resto gruppo, agli ordini di Allegri. E così farà nei prossimi mesi, per poi guardare la domenica la Juve dalla tribuna o dalla tv.La Juventus si è stretta intorno al talento classe 2001 quando è venuta a conoscenza della sua dipendenza da azzardo, nello scorso mese di agosto,che si era attivato per assicurare al ragazzo il necessario percorso terapeutico prima ancora che questo diventasse un obbligo imposto dalla Figc. Come riporta Tuttosport Fagioli nei prossimi mesi continuerà il percorso terapeutico iniziato con il professor Paolo Jarre, direttore del Dipartimento di patologia delle dipendenze dell’Asl Torino 3. E con la prospettiva, a medio termine, di diventare testimonial contro le ludopatie.