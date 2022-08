Come una maratona. Ma alla fine conta aver tagliato il traguardo: Leandro Paredes è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juve. In mattinata è terminata la trattativa tra il club bianconero e il Psg, al centrocampista argentino rimangono gli ultimi dettagli formali: visite mediche (a questo punto previste a Parigi per questioni logistiche e di tempo), firme, annuncio.



I DETTAGLI - Due i momenti chiave. Anzi tre. Il primo è rappresentato dal sì del giocatore, arrivato già diverse settimane fa, anche grazie al ruolo di Lisandro Pirosanto (agente pure del suo grande amico Angel Di Maria): chiara la volontà di Paredes fin dalla prima ora, fondamentale per consentire alla Juve di prendersi tutto il tempo necessario. Poi la scorsa settimana, quando alla Continassa hanno deciso di andare fino in fondo correndo il rischio di arrivare a Paredes senza aver sbloccato le uscite, grazie all'apertura del Psg a un prestito anche se con obbligo di riscatto condizionato. Infine ieri, l'inserimento dell'Arsenal ha costretto il club bianconero ad accettare le condizioni del Psg per formula e valutazione complessiva. Intesa raggiunta in tarda serata, ultimi dettagli definiti ancora in mattinata e via libera a Paredes. Operazione da 20 milioni complessivamente, tra quota del prestito oneroso (5 milioni) e riscatto (15 milioni, bonus inclusi).