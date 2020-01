Un'idea solo accarezzata più volte negli ultimi mesi, ora prende sempre più corpo: Mattia De Sciglio verso Parigi e Layvin Kurzawa a Torino, ora lo scambio può andare davvero in porto.



SI TRATTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, Juventus e PSG vogliono portare a termine lo scambio tra i due terzini e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le parti: in giornata la dirigenza bianconera ha incontrato anche l'agente di De Sciglio, Giovanni Branchini, per dare un impulso alle operazioni. Si tratterà di uno scambio a titolo definitivo per entrambi, previsto un conguaglio in favore della Juve visto il contratto di Kurzawa in scadenza con i parigini al termine della stagione. Le parti sono vicine: De Sciglio-Kurzawa, Juventus e PSG pronte a chiudere lo scambio.