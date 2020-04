L'asse Torino-Parigi è uno degli snodi principali del mercato della Juve. Più scambi e meno cash sostengono molti, e allora per arrivare a Mauro Icardi la dirigenza bianconera è pronta a mettere sul piatto quattro contropartite. Secondo il Corriere di Torino, per abbassare la super valutazione di 100 milioni che fa il Psg, Paratici è pronto a offrire De Sciglio, Alex Sandro, Douglas Costa e Pjanic. I primi due sono già in fase di valutazione da parte del club francese, per Douglas Leonardo aveva fatto più di un tentativo e Miralem è un giocatore che piace da tempo al Psg.