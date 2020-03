Classe 2000 e talento da vendere, l'Europa intera si è letteralmente innamorata di Sandro Tonali. Al primo anno di Serie A il centrocampista del Brescia non ha sentito nessun tipo di pressione diventando protagonista e leader della squadra. La Juventus è uno dei club che si sono interessati al giocatore e a giugno potrebbe partire l'assalto. Con una novità: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, se Tonali non dovesse fare l'Europeo con l'Italia in estate, il prezzo del cartellino potrebbe abbassarsi dai 60/70 milioni di euro del valore attuale.