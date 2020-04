Questione di scelte, che determineranno il futuro. Ci sono tanti punti di domanda sul presente e sul futuro della Juventus, uno di questi è sulla testa di Mattia De Sciglio. La sua permanenza in bianconero, a oggi, è difficile indipendentemente dal contratto in scadenza nel 2022, le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane influiranno sul prossimo step della carriera. La prima, la più importante, la prenderà Maurizio Sarri, che sarà ancora al timone della barca Juve la prossima stagione. I dati non mentono, i 708 minuti spalmati in 12 partite (considerate tutte le competizioni) sono la conferma che De Sciglio non è una prima scelta dell'allenatore campano, che ribadirà il concetto a Paratici. Di fatto per Sarri è un giocatore importante per le rotazioni ma è considerato a tutti gli effetti cedibile.



ALTRE DECISIONI - La seconda decisione verrà presa dall'uomo mercato della Juve, che a gennaio ha provato a piazzare De Sciglio all'estero. Nelle prossime settimane cercherà di capire se l'ex Milan è ancora nel mirino di Paris Saint-Germain e Valencia, se ci sono altri club interessati, una volta raccolte le informazioni farà il punto con il giocatore e con il suo entourage. La palla poi passerà a De Sciglio, che con tutte le proposte sul tavolo deciderà cosa fare, se accettare o rifiutare. A 27 anni ha voglia di giocare, se non può farlo alla Juve, dove è chiuso dai vari Cuadrado, Danilo e Alex Sandro, lo farà altrove.