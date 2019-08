Attraverso il proprio canale Youtube, il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini ha così risposto a una domanda di un utente su Cristiano Ronaldo: “Come sarà la stagione di Ronaldo? Secondo me sarà l’ultima alla Juve, o al massimo la penultima. Non farà quattro stagioni in bianconero. Per questo credo che farà una stagione davvero importante, molto più di quanto fatto in quella passata”.