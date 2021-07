La Juventus ha in uscita Merih Demiral, e la trattativa con l'Atalanta può ancora prendere forma nonostante l'ingaggio di Matteo Lovato da parte della Dea. Questo perché, come precisa la Gazzetta dello Sport, non è Lovato il sostituto di Cristian Romero (destinato alla Premier League). La società bergamasca quindi, nonostante abbia appena preso Lovato, è ancora in cerca di un difensore centrale per sostituire il partente Romero. E le alternative al momento sembrano due: Tomiyasu e Demiral.