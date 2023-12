Un contrasto di gioco in allenamento e Nicolò Fagioli è costretto ai box per qualche giorno. Se per le partite ufficiali resta indisponibile causa squalifica fino all'ultima giornata di campionato, anche per l'allenamento la Juve lo perdere come preziosa pedina per tenere alti i ritmi: niente di grave in ogni caso, il contrasto con Gleison Bremer vale qualche giorno di riposo e terapie poi Fagioli tornerà in gruppo.