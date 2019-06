L’accordo raggiunto tra Juventus e Federico Chiesa - contratto di 5 anni a 5 milioni netti a stagione - pone un pesante interrogativo sulla permanenza di Douglas Costa a Torino. Al netto di una intesa - ancora da trovare - tra i vertici bianconeri e la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso sul valore del cartellino del gioiellino azzurro, l’identikit del giocatore brasiliano è quello che si sposa meglio con il concetto di “sacrificato”.





ANNATA DIFFICILE - La talentuosa, ma assai indisciplinata, ala sudamericana ha appena trascorso una delle peggiori stagioni della sua carriera. Quasi sempre ai margini, causa i ripetuti infortuni, il verdeoro si è fatto notare soprattutto per l’increscioso episodio legato allo sputo rivolto a Di Francesco durante la partita Juventus - Sassuolo del 16 settembre scorso e per la fuga parigina del 5 febbraio, c’era da festeggiare il compagno di nazionale Neymar, seguita anch’essa ad un incidente automobilistico, per fortuna senza conseguenze, occorso sulla A4. Lo score della stagione 2018/19 parla di 25 presenze condite da un solo goal. Tra l’altro, l’ultima apparizione del brasiliano è avvenuta in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. In quel match, DC subentrò nel secondo tempo e regalò qualche perla del suo notevole repertorio. Colpì anche un palo verso il finire della partita. Ecco, quell’occasione mancata si può notare, col senno di poi, come una sliding door per la stagione di Douglas Costa e per quella di tutta la Juve. Infatti la partita fini 1 a 1 e l’Ajax superò brillantemente il turno vincendo per 2 a 1 il match di ritorno a Torino.





E ADESSO? - Comunque, nonostante l’annata alquanto turbolenta, Douglas Costa resta uno dei pezzi pregiati di casa Juve. Il brasiliano, riscattato dal Bayern Monaco nell’estate del 2018 per la cifra di 40 milioni di euro, ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2022. La Juve, quindi, è nella favorevole condizione di non dover svendere il proprio giocatore e di poter ascoltare offerte (dal Manchester United?) a partire da 50/55 milioni di euro. Che farà la Juve? Cercherà di risollevare le sorti del proprio giocatore o punterà a massimizzare il ricavato di una sua vendita? L’accordo con Federico Chiesa sembra portare alla seconda ipotesi.