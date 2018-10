A ventiquattro 24 ore circa dalla gara che vedrà la Juventus affrontare i Red Devils ad Old Trafford, il pubblico bianconero si interroga, ma la risposta in questo caso è facile: con 14 gol incassati, la difesa è il punto debole della prossima avversaria di Champions dei bianconeri.Quello che preoccupa di più, però, è un altro dato, evidenziato così da Tuttosport: "Se si vanno ad analizzare (attraverso la statistica dei gol attesi) tutti i tiri concessi agli avversari spicca un dato. Fatta 100 la pericolosità degli avversari nel primo anno di Mourinho, nel secondo anno questa è salita a 134 e quest'anno addirittura a 174. Cosa è successo? Nel primo anno (in Premier) la difesa subì 29 gol, abbastanza in linea con i 31,6 che era lecito attendersi in base ai pericoli creati dagli avversari. Nel secondo anno grazie ad un De Gea strepitoso i gol subiti in Premier furono solo 28, ma gli avversari producevano un gioco che ne avrebbe giustificati fino a 43-44.Emblematica fu una partita contro l'Arsenal il 2 dicembre scorso. Vinse lo United 3-1 e Mourinho gongolava: «Difesa favolosa». Ed invece i numeri dicevano: 33 tiri degli avversari di cui 17 nello specchio. 16 parate dello spagnolo, un'enormità. Se nel breve ti può andare bene, nel lungo paghi. E quest'anno con lo spagnolo in flessione, lo United ha già subito 14 gol in 9 partite, uno in più di quelli (comunque troppi) che sarebbe stato lecito attendersi".