Il futuro di Isco al Real Madrid è sempre più incerto e la Juventus rimane alla finestra. Il trequartista spagnolo non è più la prima scelta di Zinedine Zidane, che si prepara ad accogliere nuovi innesti dala mercato Come si legge su Tuttosport, il giocatore è in attesa e la situazione rimarrà in stand by fino a quando il Real deciderà di mettere a segno i propri colpi (da Hazard a Eriksen e Pogba). Solo allora arriverà la risposta definitiva sulla cessione di Isco.