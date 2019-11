Il 4 novembre del 1970 la Juventus scende in campo allo stadio Comunale di Torino contro il Barcellona, nei sedicesimi di ritorno della Coppa delle Fiere. Dopo la vittoria per 2-1 in casa blaugrana, i bianconeri replicano il successo con il medesimo risultato. Apre le marcature Roberto Bettega dopo appena 4 minuti, poi Fabio Capello raddoppia, trovando il suo primo gol alla Juventus. Pujol accorcia nel finale, ma a qualificarsi è la squadra di Picchi.