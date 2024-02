Juve, quando Bremer confessò: 'Mi chiamo così in onore di Brehme'

E' stato un pilastro del Torino, che ha lasciato per la Juventus, dopo aver detto no all'Inter. Gleison Bremer è comunque legato al passato nerazzurro, lo ha raccontato in un'intervista concessa a Torino Channel nel 2022: "Mio padre scelse di chiamarmi così in onore del tedesco Brehme (Andreas, ex giocatore dell'Inter, ndr). Papà giocava nei dilettanti e da piccolo ho preso la passione guardandolo. Da piccoli tutti vogliono far gol, e a me piaceva tanto Robinho, mentre da quando ho iniziato a giocare in difesa il mio idolo è Lucio".