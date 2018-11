L'edizione odierna di Tuttosport torna su un episodio del 2007 che vide protagonisti Giorgio Chiellini e Claudio Ranieri, allora allenatore della Juventus. Dopo la promozione in Serie A, Chiellini parlò dal ritiro di Pinzolo. Parole, le sue, che fecero discutere: ​“Attendo un confronto con mister e società. Ai giocatori più importanti sono stati rinnovati i contratti, ma tanti non sono stati ricompensati come meriterebbero. Siamo in attesa di essere trattati come gli altri. Vorrei sapere se la società vuole puntare sul sottoscritto o se non sono gradito. Nel caso non avrei problemi a trovare un’altra squadra. Un po’ inferiore, ma la troverei.”



LA RISPOSTA DI RANIERI - A quell’uscita seguì una lavata di capo dell’allora tecnico della Juve, Claudio Ranieri, che a sua volta si sfogò con la società: “Non è mica Del Piero!”, disse l’allora tecnico bianconero che però, qualche settimana dopo, lanciò lo stesso Chiellini nel ruolo di centrale difensivo, spostandolo dal ruolo di terzino sinistro.