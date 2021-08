Da ormai qualche mese i discorsi relativi al rinnovo di Paulo Dybala sono fermi. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, l’attaccante della Juve va in scadenza il 30 giugno 2022, ma ad oggi non ci sono novità sul suo prolungamento. L'agente della Joya Jorge Antun, infatti, è atterrato lunedì in Italia, ma sta osservando i 10 giorni di quarantena obbligatoria e non ha avuto ancora la possibilità di incontrare la dirigenza bianconera. Entro la fine della settimana, come spiega il quotidiano torinese, Antun dovrebbe poter incrociare Cherubini e Nedved per analizzare la situazione del suo assistito. Le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di 10 milioni a stagione.