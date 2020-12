Uomo della domenica più di Cristiano Ronaldo, uomo del giorno ogni giorno in questa settimana. Il gol segnato al Genoa non c'entra. Il botta e risposta con Andrea Agnelli è stato durissimo, il tema del rinnovo è esploso definitivamente tra verità opposte e magari distanti nel tempo.Turnover e rotazioni non mancheranno, sono necessarie sotto ogni punto di vista. MaChe se l'è conquistato a suon di prestazioni, gol e assist. Era lui titolare al Camp Nou, lo sarà anche con l'Atalanta e poi con la Fiorentina. Dal 2021 poi si capirà.. “Sono sicuro che a fine stagione verrà riscattato”, ha dichiarato ieri Juanma Lopez a Gianlucadimarzio.com. Lancia messaggi di esclusivo ottimismo l'agente di Morata. Ma una decisione in tal senso non è ancora stata presa. Anche perché di questi tempi, quel jolly in mano alla società bianconera, è ancor più prezioso:Anche se il Morata di oggi è giocatore che la Juve vuole trattenere. Mentre tutti parlano di Dybala, il Morata di oggi è l'attaccante titolare da affiancare a Cristiano Ronaldo. Almeno quando conta per davvero.