"Arriveremo a Roma con lo scudetto già vinto da tre settimane. Rispetto alla tradizione siamo in anticipo perché nel passato per ben tre volte è accaduto che proprio all'Olimpico, contro i giallorossi, sia arrivata la certezza matematica del titolo. In un caso recente, invece, il passaggio nella capitale ha contribuito al raggiungimento di un record". Così la Juventus introduce la sfida contro la Roma tramite il proprio sito ufficiale:



1972-73 1-2 - Lo scudetto del 1972-73, il numero 15, è decisamente l'episodio più emozionante. La Juve si presenta nella Capitale alle spalle del Milan e a pari punti con la Lazio. Per vincere il tricolore c'è quindi bisogno di una serie di risultati concomitanti. Alla fine del primo tempo le notizie sono positive: i capoclassifica stanno conoscendo una disfatta in quella che passerà alla storia come la fatal Verona, mentre la Lazio è bloccata al San Paolo di Napoli. Il problema è che la Juve sta perdendo 1-0 per effetto di un gol di Spadoni. Nella ripresa, però, cambia tutto: la Signora pareggia con Altafini e in piena zona Cesarini ci pensa Cuccureddu a mettere dentro il pallone che vale il sorpasso sui rossoneri. 1977-78 1-1 - Anche il diciottesimo Scudetto arriva all'Olimpico ma stavolta la situazione è decisamente più tranquilla. Alla Juve basta un punto per chiudere il campionato con una giornata d'anticipo. L'operazione riesce perfettamente. Il primo tempo si chiude con i bianconeri in vantaggio grazie a una rete siglata da Bettega. Nella ripresa firma il pareggio Di Bartolomei. Il risultato di 1-1 non cambia più fino alla fine, gli spogliatoi ospitano la festa della squadra che verrà poi ripetuta sul campo 7 giorni dopo al Comunale, in un piacevole e divertente confronto con il Vicenza di Paolo Rossi, battuto 3-2.



2017-18 0-0 - Quarant'anni dopo, il copione si ripete. Anche stavolta è la penultima giornata del torneo e un pareggio è sufficiente per confinare il Napoli a una distanza incolmabile. La squadra di Allegri centra l'obiettivo in una gara piuttosto avara di emozioni, in attesa di quella del fischio finale. Lo 0-0 consegna alla Signora il suo settimo Scudetto consecutivo.