Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal è a un passo dalla Juventus che è pronta ad acquistare il calciatore a parametro zero al termine della stagione. ​E chissà che giocare al fianco di Cristiano Ronaldo non gli faccia cambiare idea sull'eterno confronto con Leo Messi. Già, perché tre anni fa - in un’intervista a Goal - Ramsey si pronunciò con decisione a favore della Pulga: “Meglio Messi o Ronaldo? Dico Messi”.