Juve, quando rientra Rabiot? Non c'è lesione alla coscia, ma va gestito

Redazione CM

Massimiliano Allegri continua a dover fronteggiare, di settimana in settimana, un'emergenza infortuni differente. Questa volta a "tradire" l'allenatore livornese è stato uno dei suoi fedelissimi, il suo perno del centrocampo, colui che per tutti è l'equilibratore della squadra: Adrien Rabiot. Il francese si è fermato nel corso dell'allenamento di ieri e non si allenerà con i compagni nei prossimi giorni.





NON C'E' LESIONE - Il comunicato diramato ieri della Juventus parla chiaro: Rabiot si è fermato per un sovraccarico al flessore della coscia destra. Gli esami a cui si è sottoposto già in giornata hanno escluso lesioni, ma le sensazioni del ragazzo invitano comunque alla prudenza e a uno stop che non riguarderà soltanto la sfida di giovedì sera di Coppa Italia contro il Frosinone.



QUANDO TORNA? - Come detto la parola chiara sarà prudenza e sarà il giocatore insieme allo staff medico a valutare di giorno in giorno le sue condizioni. Il rischio è che oltre alla gara col Frosinone di coppa, Rabiot possa saltare anche la gara di campionato successiva contro il Sassuolo in programma martedì 16 gennaio e quindi essere completamente a disposizione di Allegri per la gara contro il Lecce del 21 gennaio.