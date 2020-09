Secondo il Corriere della Sera, la versione di Cristiano Ronaldo sull'operazione Luis Suarez per la Juventus è molto chiaro. Il giornalista Massimiliano Nerozzi al seguito dei bianconeri fa sapere che "risulta come Cristiano consideri Luis Suarez uno dei migliori centravanti al mondo, dunque c'è gradimento totale per l'uruguaiano da parte di CR7", puntualizza il quotidiano.