L'infortunio rimediato a Frosinone non sembra niente di grave, tra una decina di giorni Alex Sandro potrà continuare la propria personalissima cavalcata verso il record di presenze per uno straniero nella storia della Juve. Gli mancano 12 presenze per agganciare Pavel Nedved. E avrà a disposizione solo la prossima mezza stagione che rimane: sì, perché ormai è stato deciso, il suo contratto non verrà rinnovato.