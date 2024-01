Juventus, quando torna (stabilmente) Chiesa? Quinto k.o. stagionale, il retroscena viene da Twitch

Redazione CM

Ancora una volta ai box Federico Chiesa, per la quinta volta in stagione il classe 1997 si deve fermare. In casa Juve c'è un po' di preoccupazione per un calciatore che deve gestire con attenzione il suo ginocchio dopo l'anno di calvario patito a partire da gennaio 2022, anche in relazione al rinnovo di contratto in scadenza nel 2025 che dovrà presto essere discusso.



MENO GRAVE - Questa volta, però, il problema sembra essere di natura differente. E' stato proprio Chiesa a esprimersi sull’infortunio in questione, occorso durante Juve-Salernitana di Coppa Italia del 4 gennaio: in quel caso ha giocato 66 minuti, per poi stare fuori di nuovo contro i campani in campionato, contro il Frosinone in Coppa Italia e tornare part time contro il Sassuolo. Per lo stop di Lecce, si tratta di un riacutizzarsi del dolore relativo al trauma contusivo.



SPIEGA CHIESA - Durante una serata di svago in diretta su Twitch, tra una partita di Fortnite e l'altra, il numero 7 ha raccontato: "Si, ho preso una botta, mi hanno tirato una botta, una contusione al ginocchio. Durante un’azione, ginocchio contro ginocchio e sono dovuto stare fermo. Le botte si prendono in campo, se no a quest’ora…". Il tutto raccontato con grande serenità, senza particolare ansia. E' tutta questione di riassorbire bene il dolore, poi Chiesa potrà tornare a pieno regime, sperando di non avere altri problemi di natura ben peggiore. Nel frattempo, spazio a Yildiz al fianco di Vlahovic...