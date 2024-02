Juve: quando torna Kean? Le ultime sul suo futuro

Quando torna Moise Kean? In tanti in casa Juventus si stanno chiedendo quando l'attacco tornerà al completo con il centravanti italiano classe 2000 che è ancora infortunato fin dal giorno in cui è saltato il suo passaggio all'Atletico Madrid.



Secondo quanto riportato da La Stampa il rientro di Kean è a un passo, ma Allegri non forzerà il suo rientro, ma i prossimi mesi saranno fondamentali per il suo futuro. L'addio a gennaio era per cercare spazio in vista dell'Europeo, ma l'idea di una cessione, purché remunerativa, resta all'orizzonte.