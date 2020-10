Dopo la sosta per le Nazionali, è già ora di tornare in campo per la. L'Atalanta è imbattuta da tre partite di Serie A contro il Napoli e non arriva a quattro di fila senza sconfitta con i partenopei dal dicembre 2007. La squadra di Gattuso però non perde da otto partite casalinghe in campionato, grazie a sette vittorie e un pareggio, dopo che nelle precedenti otto aveva raccolto solamente cinque punti.. L'Atalanta ha avuto una partenza di campionato strepitosa essendo la prima squadra nella storia della Serie A ad aver segnato almeno quattro reti in tutte le prime tre gare stagionali di campionato; l'ultima a riuscirci nei Top-5 campionati europei fu il Real Madrid nel 1987/88, ma anche il Napoli non è da meno. Infatti a dimostrazione delle rilevanti doti offensive e di costruzione di gioco delle due squadre, è da segnalare che mediamente in una partita sia Napoli che Atalanta completano con successo quasi 20 passaggi ad alto coefficiente di difficoltà. La prima partita di giornata promette fuochi d’artificio.. Si affrontano in questa gara due delle squadre più in forma dal punto di vista fisico:. Se è vero che da un lato il Milan ha ottenuto tre successi nelle prime tre partite di questa Serie A, dall’altro l’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro i rossoneri: i nerazzurri hanno avuto una striscia di successi più lunga nel Derby di Milano solamente tra il 1979 e il 1983 (cinque sfide). Anche dal punto di vista tecnico si tratta di un incontro al vertice:. Il derby di Milano è sempre stato sinonimo di sfide tra grandi attaccanti, infatti anche in questo caso ci sarannoa darsi battaglia, ma il vero duello sarà sulla fascia tra i giocatori che, dal punto di vista atletico, attualmente sono i due esterni più efficienti del campionato:. La Scala del calcio è pronta, è già ora di derby!Il posticipo del sabato prevede una gara, sulla carta, facile per i Campioni d’Italia opposti al Crotone di Stroppa., grazie a due vittorie seguite da un pareggio. Inoltre, il Crotone ha perso le prime tre partite di questo campionato. Ma attenzione a dare per vinti Simy e compagni.. E i bianconeri dovranno fare attenzione alla performance fisica dei rossoblù:. Con l’assenza di, ci sarà molto probabilmente spazio perche potrebbe fare il suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus: nelle due sfide più recenti contro il Crotone ha segnato un gol e fornito un assist., suo padre. Un tocco romantico a una partita che potrebbe nascondere insidie ai ragazzi di Andrea Pirlo.