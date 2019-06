Moise Kean è uno tra i nomi più ambiti di casa Juventus sul mercato. Il club bianconero non sembra aver alcuna intenzione di cederlo, ma, nel caso in cui si dovesse trovare un accordo con clausola di recompra per il futuro, Fabio Paratici potrebbe pensare di far cassa subito per riportarlo a Torino in futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero già arrivate offerte tra i 30 e i 40 milioni di euro per il suo cartellino. Numeri importanti per un centravanti classe 2000, pur tra i più talentuosi nell'ambito internazionale.