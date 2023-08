Un po' di infortunati, un po' di elementi lasciati a riposo per gestire i carichi di lavoro in vista dell'amichevole di sabato a Cesena con l'Atalanta. Così Max Allegri nella partitella in famiglia della sua Juve decide di rinunciare a Szczesny, Danilo, McKennie, Rabiot e Kostic oltre agli infortunati, Perin, Fagioli, Pogba e Rovella. Senza dimenticare tutti quei giocatori lungodegenti come De Sciglio o fuori rosa come Bonucci, Frabotta, Pellegrini, Pjaca e Zakaria.