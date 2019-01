Il mercato entra nel vivo, anche per la Juve. Già imbastite e avviate diverse trattative. Riflettori puntati ovviamente sull'affare Ramsey, con il sì del gallese in tasca ora Paratici prova a portarlo subito a Torino nonostante le pretese e le resistenze dell'Arsenal. Occhio poi all'asse con Mendes per sbloccare l'affare Trincao: il Braga ha dato l'ok sulla valutazione complessiva, ma insiste per alzare la quota iniziale (la Juve non vuole superare i 2 milioni di prestito oneroso). E poi si lavora col Genoa, c'è Romero sul piatto con Sturaro che invece potrebbe ripartire dal club rossoblù. Tutto nel video di Nicola Balice.