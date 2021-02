Cristiano Ronaldo apre al rinnovo con la Juventus, ma ha già fissato col club le sue condizioni per la permanenza in bianconero. Secondo quanto assicurato dai media spagnoli, CR7 vuole mantenere l'attuale ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione. Il portoghese, che ha appena compiuto 36 anni, non vuole ridursi l'ingaggio.