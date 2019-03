Toby Alderweireld nel mirino della Juventus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta studiando da vicino il centrale del Tottenham che ha il contratto in scadenza nel 2020, dopo che gli Spurs hanno attivato nel gennaio scorso l'opzione unilaterale per il suo rinnovo per un anno. Sull'accordo è però prevista una clausola da 25 milioni di sterline la Juve sta facendo le sue valutazioni.