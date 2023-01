Fin qui, la delusione più grande del mercato della Juve. Anche più di Paul Pogba, sostanzialmente non giudicabile. Invece Leandro Paredes ha praticamente sempre deluso. E se da un lato la mancata qualificazione agli ottavi di Champions ha evitato l'obbligo di riscatto per 27,8 milioni tra parte fissa, bonus e oneri accessori, dall'altro si trasforma in un flop costato alla Juve comunque almeno 15 milioni: 2,5 sono i milioni da versare al Psg in caso di mancato riscatto, il resto è il lordo di un ingaggio da stella.