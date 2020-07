La Juve non molla Jorginho. Come scrive Tuttosport, la cifra minima che i Blues devono incassare per non fare minusvalenza è 36 milioni di euro, 40 la richiesta al club bianconero che negli ultimi anni ha avuto rapporti di mercato molto proficui con i blu di Londra. Sull'asse Torino-Inghilterra sono transitati i vari Cuadrado, Higuain e anche Maurizio Sarri. Jorginho può essere il prossimo, il prezzo c'è già.