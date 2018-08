La Juventus ha chiuso una campagna acquisti tra le più importanti della propria storia. Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, le operazioni in entrata del club bianconero - tra costo dei prestiti, ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco più di 151 milioni di euro. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, queste dovrebbero avere un impatto positivo per circa 108,8 milioni di euro. Tra entrate e uscite, quindi, l’impatto sul bilancio 2018-19 del calciomercato per la Juve dovrebbe tradursi in maggiori costi per circa 43 milioni di euro. L’acquisto di Cristiano Ronaldo ha provocato un immediato deficit, ma allo stesso tempo il portoghese può costituire il volano per spingere verso l’alto i ricavi del club bianconero.