Un’esultanza sfrenata per un gol di un suo calciatore. Non siamo mai stati abituati nel suo percorso da allenatore della Juventus a vedere un Massimiliano Allegri così carico, così on fire (per utilizzare un’espressione molto in voga di questi tempi), durante una partita della sua squadra. Sarà la delicatezza del momento che dentro e fuori dal campo sta vivendo la società bianconera ma il festeggiamento per la rete di Danilo nel definitivo 3-3 con l’Atalanta di ieri ha mostrato un altro volto dell’allenatore livornese. E il popolo bianconero, che ha reagito in maniera forte sui social, pare aver apprezzato…





La carica del Mister pic.twitter.com/P6QTAU2xRr — JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2023