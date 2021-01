Era tutto programmato per l'estate, poi il tira e molla tra le parti e Sami Khedira rimasto ancora a Torino. Per altri sei mesi. Soldi andati in fumo per la Juventus, che dei dodici milioni lordi che avrebbe voluto risparmiare a inizio stagione, oggi se ne ritrova solo sei - tre netti - in qualche modo recuperati. Khedira, infatti, percepiva sei milioni netti a stagione. Ben dodici al lordo.